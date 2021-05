Pessoas curadas do coronavírus superam 13,5 milhões no Brasil

O banco de dados oficial do Ministério da Saúde registrou 2.811 óbitos no País por coronavírus nas últimas 24h. Destes, 1.645 foram informados aos sistemas oficiais nos últimos três dias. O total de casos confirmados de Covid-19 soma 14.930.183, em todos os estados. O número de vítimas do coronavírus está em 414.399.

As pessoas curadas da Covid-19 são 13.529,572. Já o número de pessoas em acompanhamento é de 986.212. De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade de pessoas recuperadas do coronavírus no país representa 90%,6 entre o número de casos acumulados.

Até o momento, o governo federal adquiriu 562 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e 71,3 milhões já foram distribuídas aos estados. Ao todo, 45,2 milhões de doses já foram aplicadas na população.

Desde o início do ano, o Ministério da Saúde autorizou a implantação de mais de 22 mil leitos de UTIs para tratamento de pacientes com Covid-19. O investimento foi de R$ 5,3 bilhões. Os equipamentos hospitalares enviados aos estados somam 12,8 milhões.

As autoridades em saúde alertam que, diante dos primeiros sintomas de coronavírus, a recomendação é procurar imediatamente atendimento médico em uma unidade de saúde mais próxima. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras, higienização das mãos e o distanciamento social, como forma de conter a transmissão do coronavírus.

Fonte: Brasil 61