Pesquisadores iniciam fase pré-evento sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina

Teve início nesta semana a realização do Diagnóstico dos Impactos Socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina 2025. O estudo é realizado anualmente, desde 2017, pela Faculdade de Ciências Econômicas (Facem) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL). A coordenação é do professor Leovigildo Cavalcanti.

A pesquisa acontece em três etapas: pré-evento, durante e pós-evento. A etapa inicial consta de visita a hotéis, bares e restaurantes da cidade. “Nessa etapa a gente busca a concatenação de dados, principalmente para analisar o faturamento, o quanto vai ser investido, o tíquete médio e, com isso, a gente faz uma previsão da ocupação de turistas nos hotéis e o gasto desses turistas em bares e restaurantes”, disse Karla Cavalcante, aluna do 7° período de Ciências Econômicas da Uern e que está, pelo segundo ano, atuando como pesquisadora.

Os dados resultantes da pesquisa permitem que as empresas possam definir melhorias e investimentos em seus empreendimentos. “Essa pesquisa traz informações importantes porque aproveitamos os números estatísticos que lá estão para saber onde a gente acertou, onde a gente errou e onde precisamos fazer mais investimentos voltados sempre a atender bem o turista, que é o nosso foco”, disse Max Carvalho, gerente de hotel.

Ao longo da pesquisa, são levantadas informações como o perfil dos turistas, a regionalização do evento, os impactos no comércio local e a viabilidade econômica, além de propor melhorias para as próximas edições. O projeto integra diferentes setores e envolve a comunidade acadêmica em todas as fases da coleta e análise de dados.