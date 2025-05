Pesquisadores da UFRN estudam novo tratamento para menopausa e oferecem vagas para voluntárias

Pesquisadoras do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CCS/UFRN) estão recrutando voluntárias para um estudo que avalia uma terapêutica não hormonal voltada a mulheres com síndrome geniturinária da menopausa (SGM) e histórico de câncer de mama. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho por meio de formulário on-line.

A pesquisa, intitulada Avaliação da função sexual e microbiota vaginal pós Radiofrequência Fracionada Microablativa (RFFMA), é conduzida pela professora Nicoli Serquiz e orientada pela professora Ana Katherine Gonçalves, do Departamento de Tocoginecologia (DTG) do CCS/UFRN.

Segundo Nicoli Serquiz, “o objetivo da pesquisa é avaliar os efeitos da RFFMA na redução dos sintomas da SGM, o que contribui para a melhora do ressecamento, da dor durante a relação sexual e do desconforto ao urinar”. A técnica utiliza ondas eletromagnéticas capazes de estimular a produção de colágeno e regenerar os tecidos da mucosa vaginal.

Podem participar mulheres com idade entre 40 e 65 anos, que tenham concluído o tratamento contra o câncer de mama e apresentem sintomas da SGM. “As voluntárias receberão três sessões de tratamento, com intervalos de 28 a 40 dias entre elas. O acompanhamento inclui avaliações clínicas antes do início do tratamento, 30 dias após cada aplicação e seis meses após a última sessão”, explicou Serquiz.

Durante o período de acompanhamento, serão realizadas consultas médicas, coletas de amostras, aplicação de questionários e exames clínicos. Os atendimentos ocorrem na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC/UFRN), com acompanhamento das pesquisadoras responsáveis, ginecologistas especializados e equipe multiprofissional.

Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (84) 98117-8048.