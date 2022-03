PESQUISADOR DE MOSSORÓ, RN, AGRADECE A NEY JÚNIOR”

Ney Lopes

Recebi gratificante mensagem do pesquisador Francisco Paulo Ramon Rocha Paiva, natural de Mossoró, RN, sobre um gesto político e humano do meu falecido filho Ney Lopes Jr, quando do exercício de mandato de vereador em Natal.

Não conhecia esse fato relatado, nem o missivista.

A seguir, a transcrição da mensagem:

“Sr. Ney Lopes: O ano era 2018 eu estudante mossoroense ouvi falar de um vereador em Natal que valorizava a ciência e a tecnologia.

“Eu natural de Mossoró, com pesquisas na área oncológica infantil, a qual tinha sido matéria nos Estados Unidos e em Portugal.

“Desenvolvi o projeto de lei chamado “super K vs câncer”, que instituía aulas de reforço para crianças portadoras de câncer, que se ausentassem do ambiente escolar por causa do tratamento oncológico.

“Eu era de Mossoró e o vereador de Natal, Ney Lopes Jr.

“Em poucos minutos de ligação falei sobre o projeto e o mesmo se apaixonou pela causa.

“A princípio tive medo, pois sou residente em Mossoró e o tal vereador em Natal.

“Eu nunca o havia visto. Iria passar um projeto de tão grande importância logo para um desconhecido?

“Mas senti no meu coração que ele era uma pessoa boa.

“Pois bem, o projeto que eu enviei para Ney Jr, o qual nunca tive oportunidade de conhecer em vida, mas somente por ligação e vídeo chamada, foi votado e aprovado por todos os vereadores da Câmara de Natal.

“Logo um mossoroense fazer essa proeza.

“Dias depois vou ler o projeto e me espantou a iniciativa do vereador.

“No texto ele destacou que a iniciativa foi de um pesquisador mossoroense chamado Francisco Paulo Ramon Rocha Paiva.

“Ele me concedeu todos os créditos da pesquisa e da aprovação do projeto.

“Foi aí que entendi que aquele vereador era uma pessoa boa.

“Hoje já tenho outras lutas. Mas sempre com o sentimento de gratidão a Ney Lopes Jr.

“No mundo existem conhecidos que não devemos confiar.

“E existem estranhos que Deus coloca em nosso caminho para que possamos lembrar todos os dias, que devemos acreditar sempre na humanidade.

“Não pude conhecer seu filho em vida, porém sou grato e rezo todas as noites por ele.

“Obrigado por ele ter reconhecido o meu trabalho e empenho.

“Se vivo fosse com certeza estaria comigo nessa nova campanha que faço com a Covid.

“Ele me deu uma lição, que nunca esqueci, de que nunca devo desistir”

Realmente, na atividade pública Ney Jr reconhecia e os talentosos e buscava o sonho de incentivá-los

Em 2010, através da lei Nº 0306/2010, propôs a criação em Natal, do Banco de Talentos para identificação de nova geração de especialistas e gestores, visando cadastrar profissionais qualificados e identificação de nova geração de especialistas e gestores em diversas áreas, com formação multidisciplinar.

Ele partia do princípio de que o talentoso necessita apenas de oportunidade

O mossoroense Francisco Paulo Ramon Rocha Paiva é um dos potiguares qualificados, que Ney Jr prestigiou em vida, sem conhece-lo pessoalmente.

Ele inventou o primeiro game no mundo para crianças com câncer, que já mereceu aplausos em matérias de telejornais nos Estados Unidos e Portugal.

Alunos do Curso de Jornalismo da UFRN produziram um documentário sobre o “Super K vs Câncer”, denominação dada ao jogo infantil.

Inspirado nessa inovação, o vereador Ney Lopes Jr aprovou legislação para que o poder público municipal de Natal ofereça aulas particulares gratuitas aos alunos em tratamento contra o câncer e assim evite prejuízos educacionais aos estudantes.

No momento, Paulo Paiva concluiu outra pesquisa, denominada “Dr. Covid”, que é um aplicativo para garantir de forma rápida o agendamento de atendimento ambulatorial a pessoas que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas.

Este artigo visa unicamente alertar a classe política, para que estimule a descoberta de talentos.

Fica a sugestão para que o Prefeito Álvaro Dias, com base na lei vigente Nº 0306/2010, instale o “Banco de Talentos”, de Natal.

Afinal, ser político sem sonhar é como uma semente crescer sem solo.

Ao pesquisador Francisco Paulo Ramon Rocha Paiva o agradecimento pelo seu gesto de grandeza e gratidão, ao relembrar a ação legislativa do Vereador Ney Lopes Jr, que hoje existe somente na saudade.

Como escreveu Mario Quintana, a saudade “é o que faz as coisas pararem no tempo” e recordá-lo sempre.

(Texto publicado na TN, edição de 19.03.22)