Pesquisador da UFRN participa de descoberta de exoplaneta semelhante a Netuno

Um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) participa do grupo internacional de astrônomos que anunciou esta semana a descoberta de um exoplaneta, semelhante a Netuno.

O planeta, batizado Gl 410b, é classificado como um sub-Netuno — maior que a Terra, mas menor que Netuno —, possui cerca de 8,4 vezes a massa do nosso planeta, e orbita a estrela Gliese 410 (DS Leo), localizada a 39 anos-luz do Sistema Solar, na constelação de Leão.

As informações foram divulgadas à imprensa pela UFRN.

Entre os autores da descoberta, estão acadêmicos da França, Canadá, Estados Unidos e Brasil, e o astrofísico José Dias do Nascimento, docente do Departamento de Física da UFRN e pesquisador visitante do Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

O professor também participou, em 2022, da descoberta do TOI-1452b, um exoplaneta coberto por água.

“A descoberta de exoplanetas, como o TOI-1452b, apresentado em 2022 por nosso time e este agora o Gl 410b, revelam a impressionante diversidade cósmica dos mundos lá fora do Sistema Solar — alguns quentes e dinâmicos, outros possivelmente cobertos por vastos oceanos. Esses sistemas reforçam a idéia de quão singular e único é o nosso planeta Terra”, disse José Dias.