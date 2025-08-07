Destaques

Pesquisador da UFRN participa de descoberta de exoplaneta semelhante a Netuno

Entre os autores da descoberta, estão acadêmicos da França, Canadá, Estados Unidos e Brasil, e o astrofísico José Dias do Nascimento, docente do Departamento de Física da UFRN e pesquisador visitante do Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).
O professor também participou, em 2022, da descoberta do TOI-1452b, um exoplaneta coberto por água.
“A descoberta de exoplanetas, como o TOI-1452b, apresentado em 2022 por nosso time e este agora o Gl 410b, revelam a impressionante diversidade cósmica dos mundos lá fora do Sistema Solar — alguns quentes e dinâmicos, outros possivelmente cobertos por vastos oceanos. Esses sistemas reforçam a idéia de quão singular e único é o nosso planeta Terra”, disse José Dias.

 

