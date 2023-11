Pesquisa Seta aponta liderança de Carlos com Natália em segundo e Girão despontando na direita em Natal

O Instituto Seta realizou pesquisa nos dias 12 e 13 de novembro abordando o cenário eleitoral em Natal e cedeu os números ao Blog do Barreto para divulgação.

O quadro mostra liderança folgada do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD) com a deputada federal Natália Bonavides (PT). A novidade é o deputado federal General Girão (PL) despontando em terceiro lugar e abrindo margem em relação aos outros nomes do bolsonarismo e da direita em Natal.

Simulações de segundo turno

Rejeição

A pesquisa Seta foi realizada nos dias12 e 13 de novembro ouvindo 800 eleitores. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

Blog do Barreto