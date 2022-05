Pesquisa mostra Fátima na liderança com folga; governadora venceria no 2º turno qualquer adversário

A Band RN divulgou na noite nesta sexta-feira 6 o resultado da primeira pesquisa com o nome do ex-vice-governador Fábio Dantas, lançado pelo Solidariedade no mês passado. O Seta Instituto de Pesquisa ouviu 1.500 eleitores, entre os dias 30 de abril e 1º de maio. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com taxa de confiança de 95%. Os números foram divulgados durante o programa “Band Cidade RN”.

A governadora Fátima Bezerra (PT) manteve a dianteira com 34% das intenções de voto, na estimulada. Fábio Dantas foi citado por 10% e o senador Styverson Valentim (Podemos) apareceu com 8%. Na sequência, na quarta posição, aparece o empresário Haroldo Azevedo (Patriota), com 3,8% das intenções de voto. Por fim, Wesli Garcia (Democracia Cristã) aparece com 1,6% e Clorisa Linhares (Brasil 35) teve 1,3%.

Já 13,1% não souberam ou não quiseram responder ao levantamento e 28,3% pretendem votar em branco ou nulo para governador.

Rejeição Governo. Fátima também lidera com 18,7%. Depois vem Styverson com 12,4% e Fábio Dantas com 6,8%. Haroldo tem 4,5%; Clorisa, 2,7%; e Wesli Garcia, 2,1%. Não rejeitam ninguém 34,4% e 18,4% não responderam. Em um cenário de 2º turno, a governadora teria 35,2% e Fábio Dantas, 14,2%. Branco/Nulo apareceu com 33,8%, empatado com Fátima. Já 16,8% não souberam. Contra Styvenson, Fátima chega a 37,2%, contra 14,6%. Branco/Nulo chega a 30% e 18,2% não sabem.

Senado. A Seta mostra a liderança do ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT), com 29,7%. Já o ex-ministro Rogério Marinho (PL) conseguiu 18,2%. O vereador Robério Paulinho (PSOL) apareceu com 3,8% e o ex-deputado Ney Lopes (Brasil 35) tem 1,9%. Branco/Nulo para o Senado é 23,6% e 22,8% não sabem.

Empate rejeição Senado. De acordo com os novos números da Seta, existe um empate técnico de 18,5% contra 16,8% entre a rejeição dos nomes de Rogério e Carlos Eduardo. Robério (6,3%) e Ney Lopes (5,2%) tiveram a menor rejeição. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

PSB Nacional. O dirigente nacional do PSB, Carlos Siqueira, tocou fogo ontem na disputa para o Senado pelo Rio Grande do Norte. Ele declarou que o seu partido vai lançar o nome do deputado federal Rafael Motta. “Até agora não tivemos resposta, nem positiva nem negativa (sobre o apoio da governadora à candidatura de Rafael Motta ao Senado), mas de qualquer maneira ele será candidato e tem o apoio integral da direção nacional para ser o candidato ao Senado”, afirmou à imprensa potiguar.

Rafael Senador. Carlos Siqueira, que é o responsável por todas as negociações nacionais do PSB com o PT e com o ex-presidente Lula da Silva, admitiu que todas as negociações em nível nacional incluíram o nome de Rafael Motta ao Senado com o apoio do PT, assim como Lula também firmou acordo com o PSB para poio à pré-candidatura do PSB ao governo de Pernambuco. “Teve um momento que apresentamos todas as postulações do PSB e entre elas estava a candidatura de Rafael Motta ao Senado”, declarou.

Plateia. No lançamento da chapa Lula/Ackmin, a expectativa é que cerca de 4 mil pessoas participem do ato. Já pegaram voo para São Paulo a governadora Fátima Bezerra, o senador Jean Paul Prates e a deputada federal Natália Bonavides, ambos do PT. Do MDB, o deputado Walter Alves também vai prestigiar. Ele foi indicado por Lula para ser o vice na chapa da governadora potiguar. O deputado federal Rafael Motta também estará presente. Agora, ele é pré-candidato ao Senado pelo PSB, na disputa com Carlos Eduardo Alves (PDT).

Videoconferência. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) recebeu ontem o diagnóstico de Covid-19. Alckmin, que deverá ser o vice na chapa presidencial, seria um dos grandes destaques de evento de lançamento da chapa hoje, em São Paulo. Mas, segundo a assessoria, Alckmin deve participar em vídeo de evento com Lula.

Com informações do AGORARN