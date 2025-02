Pesquisa Genial/Quaest aponta Lula como favorito para 2026

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira 29, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como favorito para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta que, nos cenários testados, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e venceria seus principais adversários da direita no segundo turno.

A pesquisa ouviu 4,5 mil eleitores entre 23 e 26 de janeiro, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. O levantamento ocorre no mesmo momento em que a aprovação do governo Lula registrou queda, segundo dados divulgados na semana passada.

Nos cenários sem a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, Lula aparece com intenções de voto variando entre 28% e 33%. Em um dos cenários mais amplos, o petista soma 30%, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%; o cantor Gusttavo Lima, que indicou interesse na disputa, com 12%; e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 11%. Ciro Gomes (PDT) marca 9%, enquanto os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) aparecem com 3% cada. Votos brancos e nulos somam 14%, e indecisos, 5%.

Em um cenário sem Tarcísio, mas com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), Lula alcança 28%, enquanto Gusttavo Lima e Marçal têm 12% cada, e Eduardo Bolsonaro soma 11%. Já Ciro aparece com 10%, Zema sobe para 5% e Caiado se mantém com 3%.

Na simulação sem Eduardo e Tarcísio, Lula tem 32% dos votos, contra 14% de Marçal, 13% de Gusttavo Lima e 12% de Ciro. Já Zema e Caiado seguem com 5% e 3%, respectivamente.

Já em um cenário sem Marçal, Gusttavo Lima cresce para 18%, enquanto Lula chega a 33%. Ciro marca 13%, Zema tem 8% e Caiado, 4%. O percentual de votos brancos e nulos sobe para 19%, e indecisos permanecem em 5%.

Segundo turno: Gusttavo Lima tem melhor desempenho contra Lula

Nos cenários de segundo turno testados, Lula vence todos os adversários da direita. No entanto, Gusttavo Lima aparece com o melhor desempenho contra o petista. Lula teria 41% contra 35% do cantor sertanejo, uma diferença menor do que a registrada contra outros concorrentes.

O levantamento também apontou que Lula venceria Tarcísio, Eduardo Bolsonaro e Marçal, todos com 34% das intenções de voto. O atual presidente teria 44% contra Eduardo e Marçal e 43% contra o governador paulista.

Os piores desempenhos contra Lula foram registrados por Romeu Zema e Ronaldo Caiado. O governador de Minas Gerais aparece com 28% contra 45% do petista, enquanto o governador de Goiás marca 26% contra os mesmos 45%.

A pesquisa ainda revelou que 78% dos eleitores ainda não têm um nome definido para 2026. Entre os citados espontaneamente, Lula e Bolsonaro aparecem com 9% cada, mesmo com o ex-presidente inelegível. Gusttavo Lima e outros nomes foram mencionados por 1% dos entrevistados.

Rejeição e popularidade

A Genial/Quaest também analisou o índice de rejeição dos possíveis candidatos. Lula tem 47% de aprovação entre os eleitores que o conhecem, enquanto 49% dizem que não votariam nele. Bolsonaro, por sua vez, tem 41% de intenção de voto, mas rejeição de 53%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um dos nomes mais rejeitados, com 55%. Eduardo Bolsonaro tem 56% de rejeição, enquanto Gusttavo Lima registra 50%. Já os governadores Zema e Caiado são os menos conhecidos, com 62% e 68% dos entrevistados afirmando não saber quem são.

Agência Brasil