Pesquisa FIERN/Conectar: Fátima Bezerra lidera com 51%; Styvenson tem 15%; e Fábio Dantas, 10%

A Pesquisa FIERN/Conectar de intenções de voto para o Governo do Estado, no levantamento estimulado, mostra a governadora Fátima Bezerra (PT), em primeiro lugar, com 51%. Em segundo, está o senador Styvenson Valentim (Podemos), com 15%. O ex-deputado Fábio Dantas (Solidariedade) fica em terceiro, com 10%.

A candidata Rosália Fernandes (PSTU) aparece com 2% das intenções de votos, no levantamento estimulado. Estão com 1%: Clorisa Linhares (PMB), Rodrigo Viera (DC), Bento (PRTB) e Daniel Morais (PSOL). Nazareno Neris não pontua. O índice de respostas “branco, nulo e nenhum” fica em 13%; e “não sabe” ou “não respondeu”, 5%.

Na estratificação por regiões, na sondagem estimulada, o percentual mais expressivo de Fátima Bezerra é na região Oeste, onde ela chega a 61%. O menor percentual da governadora é em Natal, onde aparece com 40%. Os melhores percentuais de Styvenson são em Natal, e nas regiões Leste e Central; nas três ele está com 17%. Na Região Oeste, o senador que concorre ao governo tem 10%. Fábio Dantas tem o melhor desempenho na Região Leste e em Natal, onde vai a 14%; e o pior, na central, com 7%.

Espontânea

No levantamento espontâneo, a governadora Fátima Bezerra tem 37%; Capitão Styvenson e Fábio Dantas ficam empatados, com 7%. Clorisa Linhares é citada por 1%; e outros nomes, por 4%. Ainda responderam “nenhum, branco e nulo”, 14%; e não souberam ou não quiseram responder, 31%.

Grau de definição

A pesquisa FIERN/Conectar também fez a sondagem sobre o grau de definição do voto para governador. Nesta escolha, 67% afirmam que estão decididos e não vão mudar de opinião; 9% responderam que estão quase decididos, mas ainda podem mudar; 3% se sentem seguros, mas têm boa chance de mudar; e 18% não estão nada decididos e a escolha é apenas momentânea; 3% não sabem ou não responderam.

Segundo turno

No levantamento da Pesquisa FIERN/Conectar, há também a aplicação dos cenários de intenções de voto para um eventual segundo turno. Foram simulados segundos turnos com Fátima Bezerra e Capitão Styvenson e com Fátima Bezerra e Fábio Dantas.

No primeiro cenário, Fátima Bezerra tem 58%; e Styvenson, 30%. As respostas “nenhum, branco e nulo” somaram 10%; e não sabe e não responderam 2%.

No outro cenário, Fátima Bezerra também fica com 58%, e Fábio Dantas com 27%. Nenhum, branco e nulo, 12%, não sabe, não respondeu, 3%.

Rejeição

Na sondagem de rejeição, Styvenson tem 28%; Fátima Bezerra, 27%; Fábio Dantas 22%; Bento, 16%; Rosália Fernandes e Danniel Morais, 13%; Rodrigo Vieira e Nazareno Neris, 12%; e Clorisa Linhares, 11%. Responderam que poderiam votar em todos, 3%; e não sabe ou não responderam, 19%.

Dados técnicos

A coleta das entrevistas foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2022. A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais apresentados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foram realizadas 1.000 entrevistas entre eleitores do Rio Grande do Norte, em 50 municípios potiguares. A pesquisa foi feita pela Conectar para a FIERN, com números de registro RN-03213/2022 e BR-00546/2022.