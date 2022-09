Pesquisa FIERN/Conectar: Entre os eleitores do RN, Lula está com 61% e Bolsonaro com 22%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 61% das intenções de voto na sondagem estimulada, na pesquisa FIERN/Conectar, aplicada no Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 22% e o ex-ministro Ciro Gomes 7%. Em seguida, aparecem as senadoras Simone Tebet (MDB), com 3%; e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. “Nenhum, branco e nulo” somaram 4% das respostas e “não sabe” ou “não responderam”, 2%.

Na votação espontânea, as intenções de voto para Presidência da República, entre os eleitores do Rio Grande do Norte, na pesquisa FIERN/Conectar, Lula tem 58%; Jair Bolsonaro, 21%; Ciro Gomes, 5%; e Simone Tebet, 1%. Outros nomes citados somaram 1%. Nenhum Branco e nulo, 6%; não sabe ou não responderam, 9%.

A sondagem sobre um eventual segundo turno mostra que Lula fica com 67% e Bolsonaro com 25%, no Rio Grande do Norte, nos números da pesquisa FIERN/Conectar. As respostas nenhum, branco e nulo somam 7%; e não sabem ou não responderam, 1%.

Dados técnicos

A coleta das entrevistas foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro de 2022. A margem de erro máxima estimada da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados totais apresentados. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foram realizadas 1.000 entrevistas entre eleitores do Rio Grande do Norte, em 50 municípios potiguares. A pesquisa foi feita pela Conectar para a FIERN, com números de registro RN-03213/2022 e BR-00546/2022.