Pesquisa definitiva só no final da eleição

NEY LOPES

Quem porventura tenha lido essa coluna meses atrás, constatará uma despretensiosa observação política que fiz sobre o potencial eleitoral expressivo da candidatura do prefeito de Mossoró Alysson Bezerra ao governo do estado. Começaram as pesquisas e a previsão se confirma. A última pesquisa da TN constatou Alysson Bezerra tendo 30,94% da preferência dos entrevistados, enquanto Rogério Marinho é citado por 24,94% e Cadu Xavier, 3,0%.

Pesquisa alerta

Com os números da pesquisa a mão, cabe discutir se os resultados tranquilizam os que estão na disputa, Para responder, devo lembrar que comecei a minha vida universitária como professor de “Sociologia”. Um dos temas que mais se discutia na sala de aula era a importância da pesquisa aplicada, como método cientifico, expressão que vem do grego méthodos (caminho para chegar a um fim).

Fica, pois, claro que sou inteiramente favorável à pesquisa elaborada dentro dos padrões cientificos. Ela é instrumento indispensável em período de eleição. Isso não se discute O lastimável é que no Brasil, com raras e honrosas exceções, a pesquisa eleitoral tenha se transformado em moeda comercial. Há pesquisas para todos os gostos. Pela minha vivência na vida pública (mais de quarenta anos) tenho na memória fatos pessoais, em relação as tentativas do uso ilícito da pesquisa, particularmente no RN.

Só no final

Um zagueiro do Santa Cruz do Recife, chamado Ananias, procurado para dar palpite sobre o jogo que começava, afirmou : “palpite eu só dou no final do jogo”. É o caso de afirmar: “pesquisa verdadeira, só depois da eleição”. Em eleição, somente é verdadeira a regra de que o sucesso nas urnas depende do candidato e do “momento eleitoral”. Cada dia essa exigência se torna mais necessária, diante da indignação popular, cujo tamanho não pode ser medido pela pesquisa.

Quem não lembra de 1988, em São Paulo? Maluf liderava as pesquisas de cabo a rabo. Uma desconhecida paraibana, do PT, ousou enfrentá-lo. Ganhou a eleição da maior Prefeitura do país. O nome dela, Luíza Erundina.

Escolha muda

O que se conclui é que, a pesquisa sobre a eleição do governador no RN traz informações importantes, não definitivas. O candidato Alysson está bem na largada, como previ. Mas, não deve esquecer que quatro eleições majoritárias no RN pareciam definidas de véspera: a de Djalma Marinho para o Senado em 1974; a de João Faustino, Fernando Bezerra e Garibaldi Alves para o governo do estado, em 1984, 2002 e 2006, respectivamente. Apurados os votos, todos perderam, mesmo tendo mais de dois terços da preferência popular nas pesquisas antecipadas. As reações populares na escolha eleitoral mudam no mundo. O RN não será exceção.

Hoje na história

O dia do Trabalhador Rural é comemorado hoje. Também festejado o dia Nacional da Adoção.

1961: John F. Kennedy anuncia o projeto de enviar homens à Lua.

1962: Fundada a banda britânica The Rolling Stones.

