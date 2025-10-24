Pesquisa DataVero/Diário do RN: Allyson lidera em intenção de voto para o Governo do RN

Via Diário do RN/ Blog Carol Ribeiro

A um ano das eleições de 2026, mais de 70% do eleitorado potiguar ainda não tem um nome para o Governo do Estado, é o que revela o mais recente levantamento do Instituto DataVero, sobre intenções de voto, divulgado nesta quinta-feira (23) no Diário do RN.

No cenário espontâneo, quando não são dadas opções de nomes ao entrevistado, 73,97% respondeu “Não sabe” em quem votaria para governador, se as eleições fossem hoje.

Entre os citados espontaneamente, o nome mais lembrado é o do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, com 12,78%. O senador Styvenson Valentim aparece com 3,77%, seguido por Fátima Bezerra com 2,85%, Cadu Xavier 2,32% e Rogério Marinho 2,05%.

Outros nomes atingiram menos de 1% das citações como os ex-prefeitos de Natal Álvaro Dias e Carlos Eduardo, o vice-governador Walter Alves, os ex-governadores Garibaldi Alves Filho e José Agripino, o deputado estadual Ezequiel Ferreira, a deputada Federal Natália Bonavides, o prefeito da capital Paulinho Freire e a vereadora Thabatta Pimenta.

ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada, o Instituto DataVero colocou à disposição dos entrevistados seis nomes já postos como pré-candidatos nas conversas e articulações em torno do tabuleiro eleitoral para 2026.

Allyson Bezerra lidera com 27,22%. Rogério Marinho aparece em segundo com 13,58%, seguido por Carlos Eduardo com 12,72%. Álvaro Dias foi citado por 7,95% dos entrevistados e Thabatta Pimenta por 7,81%. Cadu Xavier alcançou 4,11%. Não souberam ou não responderam à pergunta 10,07%. 16,56% responderam “Nenhum”.

O Instituto DataVero ouviu 1.510 eleitores, de todas as regiões do Estado, nos dias 18, 19 e 20 de outubro. A margem de erro é de 3% e o nível de confiança de 95%.