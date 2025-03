Pesquisa da Uern revela perfil do folião no Carnaval de Natal 2025

O Observatório Potiguar de Inovação do Turismo (OPOTUR), vinculado à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), divulgou a pesquisa “Perfil do Folião do Carnaval de Natal 2025”. O levantamento, realizado entre os dias 1º e 5 de março nos polos carnavalescos da cidade, entrevistou 327 participantes e buscou compreender o perfil socioeconômico dos foliões, avaliar a infraestrutura do evento e medir o nível de satisfação do público.

De acordo com os resultados, a maioria dos entrevistados eram mulheres (58,2%), seguidas por homens (38%) e pessoas não binárias (3,8%). A faixa etária predominante foi de 36 a 45 anos (30,9%), seguida pelo grupo de 26 a 35 anos (29,1%). A pesquisa também revelou que 67,6% dos participantes eram moradores de Natal, enquanto 32,4% vieram de outros municípios.

No aspecto econômico, os gastos médios dos foliões variaram entre R$ 101,00 e R$ 200,00 com alimentação e bebidas, enquanto os dispêndios com produtos e serviços culturais oscilaram entre R$ 51,00 e R$ 100,00. Em relação à escolaridade, 33,7% dos entrevistados tinham ensino médio completo, 28% possuíam ensino superior incompleto e 7,3% eram pós-graduados.

A pesquisa apontou que 65,5% dos foliões buscaram informações sobre o evento pelo Instagram, seguido por outras redes sociais e sites (34,5%). Quanto ao nível de satisfação, a maioria avaliou positivamente aspectos como segurança, infraestrutura e atrações artísticas, contribuindo para que o Carnaval de Natal fosse considerado o maior do estado.

O estudo concluiu que o evento atrai majoritariamente um público adulto em busca de lazer e comodidade. Além disso, 91,6% dos entrevistados manifestaram interesse em retornar para a edição de 2026. O OPOTUR destacou que, apesar da boa avaliação, há espaço para melhorias, especialmente com o envolvimento da comunidade na organização do evento.

Confira o resultado da pesquisa na íntegra: Aqui.