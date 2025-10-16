Pesquisa da Uern investiga transformações urbanas e efeitos da requalificação no centro de Mossoró

Agecom Uern

Uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), está analisando as transformações ocorridas no bairro Centro de Mossoró nas últimas décadas, especialmente os impactos sociais, econômicos e espaciais resultantes das políticas de requalificação urbana. O estudo é conduzido pelo mestrando e pesquisador Ivanaldo Fernandes, sob orientação da Profa. Dra. Rosa Rodrigues Lopes, e integra as discussões da Geografia Urbana Crítica, com foco na produção e nas desigualdades do espaço urbano.

Intitulada “Do espaço tradicional à reconfiguração urbana: efeitos da requalificação no centro de Mossoró-RN”, a pesquisa investiga as mudanças nas dinâmicas comerciais, residenciais e de serviços que ocorreram entre os anos de 1990 e 2025, período em que o centro mossoroense passou por importantes intervenções urbanísticas, como as realizadas nos espaços públicos da Avenida Rio Branco, antes utilizados pelo sistema ferroviário desativado em 1989 – a Estação Ferroviária, transformada em 1997 em Estação das Artes Elizeu Ventania, a construção do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, inaugurado em 2005, o Memorial da Resistência de Mossoró, inaugurado em 2007 e a Praça da Convivência, inaugurada em 2008 – a implantação do Parque Municipal Maurício de Oliveira (2016) e o novo Centro Comercial na Rua Bezerra Mendes (2025), que viabilizou a remoção dos ambulantes das calçadas das ruas do bairro para um novo espaço.

Segundo o pesquisador Ivanaldo Fernandes, o estudo busca compreender como esses projetos, voltados à modernização e valorização do espaço urbano, alteraram o modo de vida e a função social do centro da cidade. “Mais do que mudanças físicas, as requalificações expressam disputas pelo uso e pela permanência no território. A pesquisa procura entender quem se beneficia e quem é deslocado quando o espaço urbano é transformado”, explica o autor.

A orientadora, Profa. Dra. Rosa Maria Rodrigues Lopes, destaca que o trabalho contribui para fortalecer a produção acadêmica sobre Mossoró e sobre o fenômeno urbano em cidades médias. “A dissertação de Ivanaldo Fernandes é relevante porque articula teoria e prática, ao mesmo tempo em que resgata a memória urbana e propõe uma leitura crítica dos processos de planejamento e intervenção no centro da cidade”, afirma.

Além de contribuir para o debate científico, a pesquisa também possui importância social, ao propor reflexões sobre o direito à cidade e a necessidade de políticas públicas que conciliem valorização do patrimônio histórico e inclusão social. O estudo integra as linhas de pesquisa do PPGEO/Uern, que busca compreender as transformações do espaço e as territorialidades contemporâneas.

“A Uern reafirma, com trabalhos como este, o seu compromisso com a produção de conhecimento voltado à realidade potiguar e ao fortalecimento da cultura e da identidade urbana de Mossoró. A pesquisa reforça o papel da instituição como centro de reflexão sobre o território, o espaço urbano e as dinâmicas sociais do Rio Grande do Norte”, frisa Ivanaldo.