Pesquisa Consult/Sinduscon/98FM aponta estabilidade na disputa presidencial no RN: Lula tem 46%, contra 29% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida presidencial, considerando apenas as intenções de voto no Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa Consult divulgada nesta terça-feira (26). O levantamento foi contratado pelo Sinduscon RN e divulgado pela 98 FM.

Em relação à última pesquisa, divulgada em 28 de junho, a distância de Lula para o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve-se estável em 17 pontos percentuais. Lula caiu 1,05 ponto e Bolsonaro desceu 0,65 ponto – as duas oscilações dentro da margem de erro.

Veja os números:

Presidência no RN – Estimulada – 1º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46,71%

Jair Bolsonaro (PL): 29,41%

Ciro Gomes (PDT): 6,18%

Simone Tebet (MDB): 0,71%

José Maria Eymael (DC): 0,06%

Nenhum: 9,59%

Não sabe dizer: 7,24%

Outro: 0,12%

Presidência no RN – Estimulada – 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,47%

Jair Bolsonaro (PL): 32,24%

Nenhum: 12,65%

Não sabe dizer: 4,65%

No 2º turno, em relação à pesquisa anterior, a diferença também se manteve estável, com oscilações inferiores a 1 ponto percentual.

Presidência no RN – Espontânea

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39,76%

Jair Bolsonaro (PL): 25,82%

Ciro Gomes (PDT): 2,47%

Simone Tebet (MDB): 0,24%

Luiz Felipe D’Ávila (Novo): 0,06%

Nenhum: 9,06%

Não sabe dizer: 22,24%

Outro: 0,35%

Dados

A pesquisa Consult/Sinduscon/98FM aplicou 1.700 entrevistas entre os dias 20 e 24 de julho, em 48 municípios potiguares. A margem de erro da pesquisa é de 2,37 pontos percentuais para mais ou menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RN-05213/2022 e BR-02769/2022.

Fonte 98FM