PESQUISA BG / BRÂMANE / SENADO ESTIMULADA

Na corda eleitoral pelo Senado Federal, a disputa se mostra apertada, segundo números da pesquisa dos instituto Brâmane desta terça-feira (23). No cenário estimulado, que simula o real cenário das eleições, com os eleitores sendo apresentados aos nomes dos candidatos, Carlos Eduardo e Rogério Marinho estão empatados tecnicamente com a diferença máxima de 0,18%.

O ex-prefeito de Natal aparece em primeiro com 27,3% das intenções de voto contra 23,1%. Considerando a margem de erro de 2,19%, Carlos Eduardo tem entre 25,11% e 29,49%. Já Rogério entre 25,29% e 20,91%.

O deputado federal Rafael Motta pontuou, numericamente, 12,3% das intenções de votos. Com a margem de erro, ele varia entre 14,49% e 10,11%. A veterinária Shirley Medeiros aparece como quarta mais votada com a preferência de 2,4% do eleitorado potiguar. Considerando a margem de erro, ela varia entre 4,59% e 0,21%.

A fase de coleta de dados ocorreu entre os dias 17 e 19 de agosto com 2.000 entrevistas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Os resultados foram calculados com margem de erro de 2,19% para mais ou para menos, considerado um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN-00386/2022 e BR-08417/2022.

BlogdoBG