PESQUISA BG / BRÂMANE / ESTADUAL: Tomba, Nelter, Francisco, George e Bernardo lideram para Assembleia Legislativa 23/08/2022 10h50

A pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Brâmane também quis saber dos eleitores potiguares em quem eles pretendem votar para deputado estadual e federal. Na disputa por uma das cadeiras da Assembleia Legislativa, lideram: Tomba Farias (1,9%), Nélter Queiroz (1,8%), Francisco do PT (1,8%), George Soares (1,7%). Dr. Bernardo (1,5%) e Dr. Kerginaldo (1,5%).

Eles são seguidos por Galeno Torquato, Getúlio Rego, Ivanilson Oliveira, Ubaldo Fernandes e Vivaldo Costa, cada um deles com 1,4%. Com 1%: Hermano Morais, Ezequiel Ferreira e Albert Dickson.

Em seguida, com 0,9%, aparecem: Adjuto Dias, Isolda Dantas, Kleber Rodrigues, Larissa Rosado e Isaac da Casca. Eles são seguidos por: Wendel Lagartixa, Jorge do Rosário, Cristiane Dantas e Terezinha Maia, cada um deles com 0,7%. Com 0,5%: Gustavo Carvalho, Neilton Diógenes e Soldado Jadson.

Os demais nomes não atingiram 0,5%. Os indecisos somaram 53,6%. Brancos e nulos somaram 11,1%.

A fase de coleta de dados ocorreu entre os dias 17 e 19 de agosto com 2.000 entrevistas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Os resultados foram calculados com margem de erro de 2,19% para mais ou para menos, considerado um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN-00386/2022 e BR-08417/2022.

BlogdoBG