PESQUISA BG / BRÂMANE / DEPUTADO FEDERAL

A pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Brâmane também quis saber dos eleitores potiguares em quem eles pretendem votar para deputado estadual e federal. Na disputa pelas oito cadeiras que o Rio Grande do Norte tem na Câmara dos Deputados, Natália Bonavides (2,7%), Garibaldi Filho (2,5%), Carla Dickson (1,9%), Robinson Faria (1,9%) e Major Brilhante (1,8%) lideram corrida pela Câmara dos Deputados.

Eles são seguidos por Beto Rosado (1,5%) e Kelps Lima (1,3%). Em seguida, aparecem com 1%: Benes Leocádio, Carlos Eduardo e Paulinho Freire. Os demais nomes não atingiram 1%. Os indecisos somaram 56%. Brancos e nulos somaram 14,9%.

Para a realização do estudo, foram entrevistados 1600 eleitores de todas as regiões do estado entre os dias 26 e 29 de julho. Os resultados foram calculados com margem de erro de 2,45% para mais ou para menos e com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa do instituto Brâmane, divulgada pelo Blog do BG, foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos BR-01446/2022 e RN-06920/2022.

BlogdoBG