Pesquisa 98 FM coloca Larissa entre os 10 candidatos mais lembrados do RN

A pesquisa do instituto DataVero contratada pela 98 FM e divulgada nessa segunda-feira, 4, mediu as intenções de voto do eleitor do Rio Grande do Norte para deputado estadual.

De acordo com a pesquisa, Larissa Rosado (União Brasil) aparece entre os 10 nomes mais lembrados pelos eleitores do estado para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa. O primeiro nome da lista obteve 0,93% das indicações. Já Larissa obteve 0,43% das indicações dos eleitores potiguares.

Ainda de acordo com o levantamento, 76,41% ainda não sabem em quem votar e 8,75% não pretendem votar em nenhum. Larissa já assumiu a cadeira como deputada estadual por quatro mandatos e, atualmente, está vereadora em Mossoró. No mês passado, ela assumiu sua pré-candidata às eleições deste ano.

A pesquisa 98FM/DataVero entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 28 de junho e 1º de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos BR-08402/2022 e RN-00701/2022.