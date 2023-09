Peregrinação da imagem de Santa Luzia começa nesta quinta-feira

A imagem peregrina de Santa Luzia de Mossoró vai começar a sua missão de 50 dias – até a volta em 1º de dezembro – nesta quinta-feira, 28. O pároco da Catedral e coordenador da Festa, Padre Flávio Augusto Forte Melo, vai celebrar a missa de envio da imagem e da Equipe de Peregrinação, às 17h30, na Catedral de Santa Luzia.

A imagem sairá da Catedral nos braços dos voluntários da Equipe de Peregrinação e de devotos até a residência da senhora Edite Souto, ao lado da Praça do Vigário Antônio Joaquim, no Centro de Mossoró, onde pernoitará.

Início da peregrinação missionária

A partir de sexta-feira, dia 29, a imagem de Santa Luzia iniciará sua ‘peregrinação missionária’ em algumas paróquias de Mossoró, devido outubro ser um mês dedicado à missão.

“Padre Flávio e os padres pensaram em denominar ‘peregrinação missionária’, alusiva ao mês de outubro, que é dedicado às missões, na Igreja, onde Santa Luzia vai visitar as comunidades rurais das paróquias, idosos, doentes e famílias que nunca receberam a imagem da nossa padroeira”, comentou Aparecida Medeiros, da Equipe de Peregrinação.

Durante os finais de semana, a imagem peregrina visita as paróquias da Diocese de Mossoró e irá também ao Canindé (CE), Arquidiocese de Fortaleza e Diocese de Caicó, na Região do Seridó.

Em novembro, Santa Luzia chega a sua Paróquia para as visitas na área pastoral, comércio, empresas e famílias. As pessoas interessadas em receber a imagem devem ligar para Catedral (3321.3157), deixar nome e contato telefônico para equipe organizar as visitas.

Visita às Paróquias de Mossoró: Boa Nova

29 a 03/10 – Paróquia São Paulo

04 a 10/10 – Paróquia São José

10 a 15/10 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

16 a 20/10 – Paróquia Menino Jesus

23 a 27/10 – Paróquia São Manoel

Festa de Santa Luzia 2023

A peregrinação da imagem de Santa Luzia vai terminar no dia 1º de dezembro, data da abertura oficial da festa.

A Festa de Santa Luzia 2023 será aberta na noite do dia 1º de dezembro no adro da Catedral com cerimonial de abertura, hasteamento das bandeiras e o show surpresa. O tema desta edição será “Santa Luzia, Luz na Missão!”.