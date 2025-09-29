PENSAMENTO – Vitória – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Vitória

“A maior vitória de homem é sobre si mesmo”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O PALÁCIO CULTURAL ACADÊMICO MILTON MARQUES DE MEDEIROS – PCAMMM – SEDIANDO O CICLO DE PALESTRAS DA AMOL

O Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros – PCAMMM – sediando agora o ciclo de palestras da AMOL com a palestras dos pesquisadores Geraldo Maia, Dr. Dix-sept Rosado e Gutemberg Costa.

Na linha de frente do ciclo de palestra estão o presidente da AMOL, o presidente ACJUS e os membros das duas academias. Foram 3 dias de muito aprendizado. Parabéns.

Participantes do ciclo de palestras da AMOL.

A sede da ACJUS (O PCAMMM), concluindo o mês de setembro com 240 visitantes. Ou seja, cumprindo o seu papel institucional

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – A C J U S MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES

PARABÉNS UERN!

A ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS, orgulho da cultura mossoroense, por meio do seu Colégio Acadêmico, vem a público expressar votos de CONGRATULAÇÕES à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -UERN em vista aos 57 anos de criação, e pelas imensuráveis conquistas em defesa dos mais altos e justos interesses da coletividade mossoroense e potiguar.

Para ser grande, a mais importante instituição de ensino público do RN, contou com o decisivo apoio, visão de futuro, abnegação, coragem e amor de muitas personalidades, grandes homens, grandes mulheres, e sem esquecermos de todos, homenageamos os seus idealizadores, gestores, professores, estudantes, líderes políticos, servidores, colaboradores e comunitários, nas figuras dos inolvidáveis Raimundo Soares de Souza, João Batista Cascudo Rodrigues, Maria Gomes de Oliveira, Radir Pereira, Sátiro Cavalcanti Dantas e Milton Marques de Medeiros, nomes que honram a história da UERN e a geografia humana da nossa cidade e do RN.

Nessa mesma oportunidade, parabenizamos a Magnífica Reitora prof.ª Dra. CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE e sua equipe em face a histórica reeleição e pela posse na data de hoje, almejando que todos os projetos sejam colocados em prática e realizados com igual êxito dos últimos quatro anos da primeira gestão institucional.

Assim, a nossa instituição ACJUS, congratula-se com a UERN e reafirma o compromisso de continuar com essa parceria de PENSAR E REALIZAR O MELHOR PARA O RN. JOSÉ WELLINGTON BARRETO – Presidente da ACJUS

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ELDER HERONILDES 1

A todo vapor o auditório Elder Heronildes vem criando uma expectativa para sua inauguração dentro do calendário da ACJUS. É só aguardar!

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ELDER HERONILDES 2

O presidente e o nosso vice-presidente Antônio Clóvis Vieira, olhando para o futuro. Auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

49 NOITE DA CULTURA DA AUGUSTA

34 Sessão Magna Branca e 49 Noite da Cultura da Augusta, Respeitável e Benfeitora Loja Simbólica Jerônimo Rosado, evento em que o Professor Benedito Vasconcelos Mendes foi homenageado com a Comenda “Mérito Sebastião Vasconcelos dos Santos”. Mossoró, 25 de setembro de 2025.

Parabéns professor Benedito, muita justa a homenagem de uma instituição séria e tradicional da cidade de Mossoró. Grande abraço.

SESSÃO SOLENE DA ALAM

MOMENTO QUE FICARAM NA HISTÓRIA DE MOSSORÓ. 2º ciclo de palestras da AMOL

O 2º ciclo de palestras da AMOL aconteceu na sede da ACJUS com diversas presenças de ilustre convidados.

SEDE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

A sede da ACJUS é uma estrela brilhante em Mossoró.

PENSAMENTO – A política

“A política justifica-se por si mesma e não deve buscar fora de si uma moral que a justifique. O objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade de forma organizada e se possível em liberdade”. (Nicolau Maquiavel (1469-1527)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

