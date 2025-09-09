PENSAMENTO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O poder do silêncio

“A maior reposta ao que perseguem sem justa causa, é o silêncio”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ENTREVISTA NA TV – 2025

No dia 06.09.25 estava conosco o presidente provisório da AMOL, Filemon e o representante da coleção mossoroense Eriberto.

SESSÃO MAGNA DA AMOL NA BIBLIOTECA

Mestre Wilson Bezerra.

A biblioteca municipal sempre foi um palco para AMOL. Onde ocorreram posse, apresentações e lançamento de livros de diversos autores. (primeira fila da direita par esquerda temos: Professor Beneditino, padre Guimarães, Filemon, Josafá. Wellington, segunda fila da direita para esquerda. Temos: Ricardo Alfredo, Dix-sept Rosado.

BOAS LEMBRANÇAS – ACJUS NA TV

Entrevista com Eriberto

Entrevista com francy Dantas

MOMENTO ÍMPAR NA BIBLIOTECA PADRE SÁTIRO NA ACJUS.

ACJUS – INFORMATIVO – DOMINGO 07/09

Informamos aos nossos confrades e confreiras, que na terça-feira, dia 09/09 – além do Dr. Elder Heronildes da Silva, quem também aniversaria é o acadêmico e Padre Charles Lamartine de Sousa Freitas.

Assim, logo cedo, expressaremos os nossos votos de congratulações aos dois renomados nomes da geografia humana mossoroense e potiguar: ELDER HERONILDES DA SILVA e CHARLES LAMARTINE DE SOUSA FREITAS.

Atenção: o acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas, estará comemorando o aniversário em 10/09 – quarta-feira com uma missa que será celebrada por ele mesmo na Capela de São Vicente, a partir das 19h30. Toda a colaboração financeira será destinada as obras de construção do novo altar da histórica Capela.

Último comunicado: Terça-feira, dia 09/09 – 18h30 – no PCAMMM – usaremos a nossa indumentária completa.

Quarta-feira – dia 10/09 – 19h30 – Capela de São Vicente, usaremos o medalhão institucional. José Wellington Barreto – Presidente

VISITA A ACJUS

Conversa muito bom com os confrades Leila Tabosa e Raimundo Antônio de Souza.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ELDER HERONILDES

A todo vapor o auditório Elder Heronildes vem criando uma expectativa para sua inauguração dentro do calendário da ACJUS. É só aguardar!

O presidente e o nosso vice -presidente Antônio Clóvis Vieira, olhando para o futuro. Auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

MOMENTO QUE FICARAM NA HISTÓRIA DE MOSSORÓ.

Ramiro Nunes, Jerônimo Vingt-un Rosado Maia e Joana Darc Coelho – Arquivo da UERN.

Raimundo Soares de Brito, Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, Aline Linhares e Dorian Jorge Freire.

ANIVERSARIANTE ACJUS

Parabéns! ao nosso querido irmão Elder Heronildes da Silva.

Que a sua vida

seja sempre repleta de tudo

aquilo que te faça transbordar!

Feliz aniversário!

VISITA GUIADA NA SEDE DA ACJUS

Hoje a visita guiada na Sede da ACjUS, ocorreu com uma recepção calorosa do seu Presidente Welligton Barreto e comitiva de confrades e confreiras, anfitriada pela confreira Welma Menezes, da alagoana Suely Galvão, natural de Traipu, as margens do Rio São Francisco, com ascendência indígena.

Foi apresentada a Biblioteca Padre Satiro Cavalcante, as obras de construção do auditório Dr Elder Heronilde da Silva, os quadros dos acadêmicos e dos patronos e demais salas da ACJUS, com seu acervo fotográfico e literário e a história de fundação da ACJUS e do Grupo Incanto.

Suely Galvão foi Secretária de Agricultura e Secretaria de Turismo do Município de Traipu, foi candidata a vereadora e sua marca é a luta por Justiça Social, sobretudo pelos ribeirinhos pescadores e agricultores do Xingó. Foi líder do PPS Mulher, filiada por 10 anos. Em seguida e atualmente é filiada ao MDB, Embaixadora em Alagoas, da Divine Academia Francesa, Embaixadora do Instituto Amigo Leal, preside uma Associação Agropecuarista e Aquicultores Beira Rio.l, atualmente exerce cargo de gestão no Palácio do Governo do Estado de Alagoas.

Veio prestigiar pela terceira vez, a Jornada Cultural do Museu do Sertão e a inauguração da imagem de Santa Luzia, na Fazenda Rancho Verde, convidada pelo curador do Museu Prof. Benedito Vasconcelos e Susana Goretti, esposa deste. Teve a oportunidade ainda, de apreciar o Mossoró Cidade Junina.

Apreciou a boa culinária de bons restaurantes e cafés desta cidade ao lado da Juíza Welma Menezes, Susana e prof. Benedito Vasconcelos.

A anfitriada Suely Galvão expressou seu contentamento e gratidão todos e todas que lhe acolheram nesta Terra do Sal.

O MESTRE DO CONHECIMENTO

Ricardo Alfredo e Dr. Francisco Péricles, em reunião ACJUS.

Ricardo Alfredo ao lado da sua foto na ACJUS.

SEDE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

A sede da ACJUS é uma estrela brilhante em Mossoró.

PENSAMENTO – A vida

“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos”. (Desconhecido)

BOAS LEMBRANÇAS – ACJUS NA FM 105

No sábado 23 de setembro de 2023, recebemos a extraordinária visita do Escritor Manoel Mário e Jales. Foi uma entrevista com boas informações e principalmente sobre o livro meu bacharel, toda renda será revertida para caridade. Parabéns.

DIA DE GRANDE DESTAQUE PARA A ACJUS NA TV – PROGRAMA MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS (Lembranças que entraram para a história)

Ricardo Alfredo e Manoel Mário (escritor)

Ricardo Alfredo, Manoel Mário (escritor) e mychelany (escritor)

Ricardo Alfredo e mychelany (escritor)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

ORE COMIGO ESTE SALMO.

O Salmista expressa a sua gratidão através do louvor e convida a sua alma (razão) para adorar ao Eterno pelos seus benefícios e misericórdia. Assim como relembra a sua cura, sua redenção e o perdão pelos pecados.

Neste salmo, o escritor deixa claro o caráter do Eterno ao afirmar que ele é: misericordioso, compassivo e longânime. Por outro lado, relembra as ações do Eterno em proteção para com os que temem ao seu nome.

O salmista Davi, enfatiza a fraqueza humana e nos relembra o amor do Eterno em nos perdoar, deixando de lado a nas ações ruins e nos dando forças para seguir a jornada da vida.

Salmos 103:1-22

¹ Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.

² Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.

³ Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,

⁴ Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benignidade e de misericórdia,

⁵ Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.

⁶ O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.

⁷ Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel.

⁸ Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande em benignidade.

⁹ Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.

¹⁰ Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades.

¹¹ Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.

¹² Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

¹³ Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.

¹⁴ Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.

¹⁵ Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce.

¹⁶ Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido.

¹⁷ Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos;

¹⁸ Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir.

¹⁹ O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.

²⁰ Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra.

²¹ Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade.

²² Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio; bendize, ó minha alma, ao Senhor.