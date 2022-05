Pela primera vez em Mossoró, Casa de Zoé apresentará o espetáculo “Sinapse Darwin”

Inspirado na vida e na obra do pesquisador e naturalista Charles Robert Darwin, “Sinapse Darwin” é o mais recente trabalho da Casa de Zoé, com direção geral e dramaturgia de César Ferrario e direção de arte de João Marcelino. O espetáculo, que teve estreia com ingressos esgotados e excelente retorno do público e da imprensa em 2021, chega pela primeira vez a Mossoró nessa sexta-feira, 20, com o projeto Circuito Sinapse Darwin.

Sinapse Darwin remonta a história do naturalista e pesquisador de forma inusitada e nos desperta por sua disposição as diferentes geografias, pelo respeito e admiração as diversidades étnicas e pela perspicácia em estabelecer os princípios científicos para sustentação de suas afirmações.

A linha narrativa, desobediente ao tempo e a geografia, se faz livre nos caminhos imprevisíveis do pensamento. Nessa trajetória, fatos icônicos da vida como nascimento, formação e jornada, são espelhados e transfigurados pela memória. Requisitando a imaginação, elementos de teorias contidas em “A Origem das Espécies”, vão sendo gradualmente revelados a partir de um olhar sobre o cotidiano.

Com trilha sonora ao vivo e direção musical de Caio Padilha, a obra é executada sobre uma estrutura autônoma de luz, som e palco, podendo ser montada em qualquer lugar, levando o teatro para rotas além das usuais. Uma estrutura que conclama as pessoas das grandes e pequenas cidades, para que juntas, mais uma vez, se disponham ao exercício de imaginar.

“Projetar a montagem e circulação de Sinapse Darwin, ainda no momento auge da pandemia, foi um grande desafio em todas as suas dimensões. Naquele instante não tínhamos a certeza da obra e suas proporções. Ter agora a oportunidade de iniciar essa circulação por outras cidades do nosso estado, especialmente Mossoró, terra do nosso diretor e dramaturgo César Ferrario, é um presente para toda a equipe. Aqui fomos abraçados e tivemos a parceria do Colégio Diocesano, que cedeu suas instalações para realizarmos duas apresentações”. Fala Arlindo Bezerra, Coordenador de Produção.

O projeto Circuito Darwin é uma realização da Casa de Zoé, produção da Bobox Produções e Tayó Produções, com patrocínio do Governo do estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Neoenergia Cosern e o Instituto Neoenergia.