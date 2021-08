Pela primeira vez em 10 meses, RN não registra óbitos por Covid-19 em 24h

Em mais uma comprovação de que vacina salva vidas, três indicadores apontam para o recuo da pandemia no Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, desde novembro do ano passado, o estado não registrou morte dentro de um período de 24 horas (das 23h da sexta-feira até as 23h do sábado, dia 14). O número de pacientes internados em leitos críticos na rede pública caiu para um patamar abaixo de 100, ante mais de 400 em junho deste ano.

O terceiro dado importante no monitoramento da pandemia diz respeito aos pedidos de internação de pacientes em leitos Covid, que vêm caindo gradativamente à medida que a vacinação avança. No pico da pandemia, eles chegaram a mais de 150 por dia. A média móvel atual é de 25 solicitações. No sábado (14) foram apenas 10 pedidos, e nesse domingo, até o meio da tarde, 17 solicitações tinham entrado no sistema de regulação.

Indicadores

Na atual fase da pandemia, o coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da UFRN, Ricardo Valentim, considera os pedidos de internação mais importantes para monitoramento da Covid do que o registro de novos casos da doença. “Esses pedidos indicam o número de pessoas que estão adoecendo de forma moderada ou grave. Se o paciente estiver positivado, mas sem precisar de internação, principalmente em UTI, significa que não vai gerar óbito”.

Para ele, as medidas protetivas adotadas pelo governo do Estado quando do recrudescimento da pandemia, e aumento da cobertura vacinal agora, surtiram efeito. “Os indicadores do Rio Grande do Norte são melhores que os do Nordeste e os do Brasil. O RN tem um número proporcional de óbitos (mortes por 100 mil habitantes) menor que os regionais e nacionais. O Estado está de parabéns pela imunização. Temos uma população que está aderindo à vacinação e isso vem conferido uma proteção muito grande contra a doença. A vacinação tem colocado o nosso Estado em destaque no enfrentamento da covid-19”, destacou Valentim.

A PANDEMIA NO RN

15 de agosto de 2021

Casos confirmados: 362.285

Casos suspeitos: 168.247

Descartados: 700.122

Recuperados: 252.062

Óbitos

Acumulados: 7.210

Confirmados nas últimas 24 horas: 00

Vacinas

Doses aplicadas: 2.525.057