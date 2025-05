Pela 1° vez, mulheres são maioria entre médicos no Brasil; país tem 635 mil profissionais e deve passar de 1 milhão em 10 anos

Com maioria feminina pela primeira vez, o Brasil vai terminar o ano de 2025 com 635.706 médicos em atividade. A estimativa equivale a 2,98 profissionais para cada mil habitantes.

Os dados são do estudo Demografia Médica no Brasil 2025, divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Ministério da Saúde e conduzido pelo Departamento de Medicina Preventiva de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). É a 15ª edição do levantamento.

Destaques do estudo Demografia Médica:

Concentração nas capitais: As capitais seguem com alta densidade médica. As maiores razões por mil habitantes estão nas capitais do Sul (10,26), seguidas por Sudeste (7,33) e Nordeste (6,95).

Desigualdade nos municípios do interior: Fora das capitais, a presença de médicos ainda é muito desigual. Enquanto o Sudeste tem 2,64 médicos por mil habitantes em cidades do interior, o Norte tem apenas 0,75 — com casos extremos como Roraima (0,13) e Amazonas (0,20).

Crescimento acelerado: O número de médicos no Brasil dobrou em pouco mais de uma década. Em 2010 eram 304 mil; agora, são mais de 635 mil.

Mudança de perfil: Pela primeira vez, as mulheres representam a maioria entre os médicos brasileiros, com 50,9% dos profissionais em atividade.

Cotistas nas salas de aula: Um em cada 10 estudantes de medicina participam de programas de reserva de vagas e cotas.

Projeção para 2035: Se mantido o ritmo atual, o Brasil terá 1,15 milhão de médicos em atividade em 2035 — o dobro do total registrado em 2023. A razão chegará a 5,2 médicos por mil habitantes.

Comparação com outros países: A taxa de 2,98 médicos por mil habitantes, embora superior à de países como Estados Unidos e Coreia do Sul, ainda está abaixo da média da OCDE (3,70). Entre 47 nações analisadas, o Brasil ocupa a 33ª posição em densidade médica.

Distribuição dos médicos deve continuar desigual

A oferta de médicos no Brasil deve seguir uma trajetória ascendente até 2035, alcançando 1.152.230 indivíduos ou 5,25 profissionais por 1 mil habitantes.

“Nos próximos 10 anos, essa projeção (de 1,15 milhão de médicos) é irreversível e conservadora (com a continuidade de abertura de cursos de medicina, o número tende a aumentar), em 2035 seriam 5,2 médicos por mil habitantes”, analisa Mário Scheffer, coordenador do estudo Demografia Médica no Brasil 2025.

Porém, a distribuição dos médicos poderá se manter bastante desigual entre os estados. Enquanto unidades federativas como Distrito Federal (11,83 médicos/1 mil habitantes) e Rio de Janeiro (8,11 médicos/1 mil habitantes) deverão seguir com índices elevados, outras regiões, especialmente na Amazônia Legal e no Nordeste, tendem a continuar com ofertas consideravelmente inferiores.

O Maranhão possivelmente terá a menor razão do país, com 2,43 médicos por mil habitantes, seguido pelo Pará (2,56) e Amapá (2,76).

O estudo projeta que as regiões Sudeste e Sul continuarão concentrando a maior parte dos médicos, com destaque para São Paulo (7,17 médicos/1 mil habitantes), Minas Gerais (6,62) e Rio Grande do Sul (6,68).

No Centro-Oeste, o DistritoFederal deverá manter uma densidade médica extremamente alta, quase o dobro da média nacional. Já estados como Mato Grosso (4,23) e Mato Grosso do Sul (5,62) tendem a permanecer abaixo da média brasileira, apesar do crescimento na oferta de médicos nesses estados.

Concentração menor de médicos no interior

Atualmente, a distribuição de médicos fora das capitais evidencia diferença significativa na proporção de profissionais por 1 mil habitantes em comparação às médias estaduais e das capitais. O estado de São Paulo apresenta a maior concentração no interior, com 2,70 médicos por 1 mil habitantes

Confira o ranking 2025 da proporção de médicos por 1 mil habitantes por região, fora das capitais:

Sudeste: 2,64

Sul: 2,35

Centro-Oeste: 1,58

Nordeste: 0,95

Norte: 0,75

“Temos uma distribuição desigual de médicos no país. É urgente pensarmos numa carreira de estado para os médicos”, afirma Heloísa Bonfá, diretora da faculdade de

medicina da USP.