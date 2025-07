Pedro se reúne com jogadores do Flamengo e dá sua versão para comportamento detonado por Filipe Luís

Pedro se reuniu com os demais jogadores do Flamengo nesta segunda-feira (14) e deu sua versão sobre o comportamento nos treinos da última semana, que acabou exposto pelo técnico Filipe Luís após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo. O encontro foi noticiado primeiramente pelo “Ge”.

Segundo confirmou a ESPN, a reunião contou apenas com atletas, sem a presença do treinador. Pedro relacionou a queda no desempenho ao vazamento de uma conversa de uma pessoa do comando do futebol do Flamengo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, admitindo interesse na venda do atacante.

O atacante afirmou aos companheiros que a notícia de que o Flamengo aceitaria 15 milhões de euros em um eventual negócio “mexeu com seu psicológico”. Ele não chegou a pedir desculpas.

Segundo o Ge, Pedro também disse que enxergou as críticas de Filipe Luís em entrevista coletiva como “acima do tom”, embora concordasse com a decisão de ter sido deixado de fora do jogo.

A própria situação extracampo foi citada por Filipe Luís, mas o técnico deixou claro que Pedro deveria ter separado o caso com o comportamento em campo no dia a dia rubro-negro.

“Evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria do clube, problemas dele. Não é de agora que ele vinha treinando mal. Vem durante um tempo. Mas nesta semana o que ele fez foi uma falta de respeito. Espero que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas chega uma hora que ele tem de querer”, declarou.

A tendência é que Pedro volte a treinar com os companheiros de Flamengo sob o comando de Filipe Luís, mas seu retorno para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira (16) ainda é incerto.

