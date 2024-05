Pedro está entre os 10 maiores artilheiros do mundo em 2024; veja lista

Autor de dois dos três gols na vitória sobre o Millionarios que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o atacante Pedro chegou a 20 no ano e entrou na lista dos maiores artilheiros do futebol mundial em 2024. As informações são da CNN Brasil.

O rubro-negro aparece na sétima colocação, empatado em número de gols marcados com Martín Cauteruccio, Cristiano Ronaldo e Adrián Martínez, mas com o uruguaio levando a melhor na média — 1,43 gols por partida contra 1,05 do português, 0,83 do argentino e 0,8 do flamenguista.

O sueco Viktor Gyökeres, centroavante do Sporting, lidera a lista com 25 gols marcados em 29 partidas, uma média de 0,86. Mbappé, que deve trocar o PSG pelo Real Madrid é o vice-líder.

Outros destaques da lista são o norueguês Haaland, campeão inglês com o Manchester City, e o inglês Harry Kane, que viu o Bayern de Munique perder o título alemão para o Bayer Leverkusen. Eles marcaram 19 gols em 23 partidas e fecham o top 10.

Confira os principais artilheiros pelo mundo em 2024