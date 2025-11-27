Pedreiro vai a júri popular em Mossoró acusado de homicídio e tentativa de homicídio

O pedreiro Francisco José da Silva Castro, de 43 anos, conhecido como “José Jogador”, enfrenta júri popular nesta quinta-feira (27), no Fórum Municipal de Mossoró. Ele é acusado de matar o vizinho Josenildo Machado Barros, o “Didiu Mecânico”, e de tentar contra a vida de José Targino de Azevedo Neto, também morador da mesma comunidade, no início da noite de 1º de dezembro de 2024. As informações são do Blog Fim da Linha.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, o caso teve início quando Josenildo, aparentemente sob efeito de álcool, foi até a residência de José Jogador para reclamar do volume alto do som, que estaria causando incômodo. Sem ser atendido, ele teria arremessado uma pedra contra o portão da casa.

Ainda segundo o MP, a reação de José Jogador foi considerada desproporcional. Armado, ele teria saído para confrontar o vizinho, atingindo mortalmente Josenildo e ferindo José Targino, que tentou intervir no conflito. A agressão terminou com a morte de Didiu Mecânico e outro morador gravemente ferido.

O julgamento ocorre ao longo do dia e deve reunir familiares, testemunhas e representantes do Ministério Público e da defesa. A sentença será definida pelos jurados após análise detalhada dos fatos e dos depoimentos apresentados em plenário.

Na defesa dos interesses do réu está atuando o advogado João Batista de Souza Filho e na acusação, representando o Ministério Público Estadual atua o promotor, Frederico Augusto Pires Zelaya. Os trabalhos estão sendo presididos pelo juiz Vagnos Kelly de Figueiredo.