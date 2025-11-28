Pedreiro é condenado a mais de 18 anos de prisão em Mossoró

O pedreiro Francisco José da Silva Castro, conhecido como Zé Jogador, 43 anos, foi condenado a 18 anos, 6 meses e 15 dias de prisão em julgamento realizado nesta quinta-feira (27), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. As informações são do Blog Fim da Linha.

Francisco foi julgado pelos crimes de homicídio qualificado contra o vizinho Josenildo Machado Barros, o Didiu Mecânico, e por tentativa de homicídio contra o cunhado da vítima, José Targino de Azevedo Neto.

O crime ocorreu em 1º de dezembro de 2024, após uma discussão motivada por som alto na residência do acusado. Segundo o Ministério Público, Didiu, aparentemente embriagado, foi reclamar do volume do som, mas acabou chutando e arremessando uma pedra no portão da casa.

Zé Jogador teria reagido de forma desproporcional, saindo armado e efetuando vários disparos. A vítima tentou fugir, mas foi executada no local. Na sequência, o réu ainda atirou contra José Targino, que conseguiu escapar sem ferimentos.