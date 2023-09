Pediatras do Hospital Maternidade Almeida Castro retomam atividades

Paralisados desde a última quarta-feira, 13, pediatras da empresa Neo Clínica SS, retornaram as atividades nesta segunda-feira, 18, no Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC).

Dos quatro meses em atraso, segundo a Neo Clínica, a empresa recebeu um mês, referentes à prestação de serviços de saúde.

A Apamim, responsável pelo pagamento dos pediatras, quitou parcialmente o débito com os profissionais, mantendo os médicos da Neo Clínica com 48 dias de atraso de pagamento dos serviços prestados a partir de junho, o que fez os médicos retornarem normalmente os serviços de UTI Neonatal, UCINco e salas de parto.

“Comunicamos que, embora não tenhamos obtido nenhuma resposta formal sobre possíveis soluções para a regularização dos pagamentos atrasados da APAMIM, na sexta-feira a APAMIM quitou a produção médica mais antiga (maio, com 74 dias de atraso). Com isso, o prazo máximo de atraso reduziu-se para 48 dias (junho). Diante desse fato, não poderíamos continuar com a paralisação, pois estaríamos descumprindo o contrato assim como eles fizeram. Portanto, os pediatras retomaram as atividades na sexta-feira. No entanto, entendemos que se a situação persistir em 2 semanas o prazo de atraso ultrapassará 60 dias, o que pode gerar o mesmo problema”, comunicou a direção da Neo Clínica.