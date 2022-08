Pe. Charles Lamartine recebe título de Doutor em Educação pela UNICAMP

Na última sexta-feira, dia 19 de agosto, Pe. Charles Lamartine, diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia e da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, concluiu o seu Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), ao defender com aprovação a tese intitulada “A Filosofia da Educação Grega na Constituição Histórica da Paideia Cristã: matrizes conceituais comuns, teorias pedagógicas distintas e contradições epistemológicas e políticas”.

Sob orientação do Professor Dr. César Aparecido Nunes, o trabalho está inserido na linha de pesquisa Filosofia e História da Educação. A partir dessa perspectiva, a investigação aborda estudos e reflexões sobre a educação em uma compreensão histórica e filosófica, apresentando epistemologicamente os pressupostos éticos, políticos e estéticos.

Além do professor orientador, presidente da banca, também compuseram a comissão julgadora os professores: Dr. José Renato Polli (vinculado ao grupo de pesquisa PAIDEIA, da UNICAMP); Dr. Manoel Francisco do Amaral (PAIDEIA/UNICAMP); Drª Maria Cristiani Gonçalves Silva (Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção dos Direitos Humanos); e Dr. Reginaldo Arthus (Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé).

Por estar à frente de duas grandes e simbólicas instituições de ensino na cidade de Mossoró, a conclusão de mais uma etapa de estudo sobre as qualidades da educação contribui grandemente de maneira pessoal e profissional para Pe. Charles, que continua em um trabalho de fortalecimento de uma pedagogia humana e de excelência. “A educação é minha missão e felicidade em vida. É um sentimento conjunto de responsabilidade, alegria e emoção que esteve incluído nesse momento de apresentação e socialização do nosso trabalho”, finaliza o recém doutor.