PCRN prende homem suspeito por homicídio e crimes contra a ordem tributária

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (DP) de Parnamirim, em ação conjunta com a 135ª Delegacia de Polícia de Garanhuns/PE, cumpriram, na manhã desta quinta-feira (11), dois mandados de prisão preventiva contra um homem de 50 anos, suspeito pelos crimes de homicídio e crimes contra a ordem tributária.

De acordo com as investigações, o suspeito possui condenações distintas, uma pelo crime de homicídio qualificado, processado na Vara Única da Comarca de Calçados/PE, e outra por crimes contra a ordem tributária, praticados no município de Natal/RN.

As diligências tiveram início após o recebimento de denúncia anônima indicando que o homem estaria no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal. Durante a ação, os policiais localizaram o suspeito em um hotel da região, onde ele trabalhava com turismo.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue colaborando com as investigações, enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.