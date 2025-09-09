PCRN prende homem suspeito por crimes patrimoniais e disparos de arma de fogo

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaíba cumpriram, na manhã desta segunda-feira (08), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 18 anos, suspeito por envolvimento em crimes patrimoniais e disparos de arma de fogo, ocorridos na zona rural do município.

De acordo com as investigações, no dia 13 de agosto de 2025, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos contra um animal doméstico na comunidade Riacho do Sangue. No local, os policiais confirmaram a denúncia, encontrando o animal morto por disparos, além de receberem relatos sobre o uso frequente de armas de fogo na região.

Durante as diligências, foi identificado um imóvel ligado ao suspeito, localizado em uma área de mata. Na tentativa de abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, sendo necessária uma ação rápida por parte da equipe. O suspeito conseguiu fugir, mas no interior da casa foram apreendidos diversos objetos de origem suspeita, munições e documentos que indicavam sua ligação com o local. Parte dos bens foi reconhecida por vítimas de furtos registrados em escolas, propriedades rurais e associações da região.

Depoimentos também apontaram a participação do suspeito em diversos arrombamentos e furtos qualificados, que resultaram na destruição de portas e janelas, além da subtração de eletrodomésticos, ferramentas, materiais escolares, merenda e até uma arma de fogo registrada.

O cumprimento do mandado ocorreu em uma unidade do sistema prisional, onde o homem já se encontrava detido em razão de uma prisão em flagrante anterior, também relacionada a crime patrimonial em Natal.

O homem permanecerá à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para identificar possíveis comparsas e outros delitos atribuídos ao grupo.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.