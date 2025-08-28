PCRN e PCPI prendem homem por subtração de fios em Areia Branca

Policiais civis do 2ª Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ) e da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca, em ação conjunta com a Polícia Civil do Piauí, deflagraram, nesta terça-feira (26), a “Operação Sem Divisa”, que resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como líder de um esquema de subtração de fios da rede elétrica da concessionária NEOENERGIA COSERN, ocorrido no litoral da Costa Branca/RN.

Após diligências, o 2º NIQ e a 42ª DP localizaram o foragido, que foi preso pela Delegacia de Buriti dos Lopes, no Estado do Piauí. Ele foi submetido aos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.

O nome da operação faz referência à cooperação interestadual entre as forças de segurança, considerada fundamental para o cumprimento do mandado de prisão.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias e solicita que a população continue repassando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.