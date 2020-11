Pautas da UERN são debatidas em reunião realizada entre Governo e reitoria

A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta sexta-feira (27) na Governadoria, a reitora em Exercício da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), professora Fátima Raquel Rosado. A pauta da reunião contou com temas como a autonomia financeira da instituição, Plano de Cargos e Carreiras dos servidores, investimentos e concurso público.

A governadora destacou o diálogo aberto com docentes e discentes. “A autonomia financeira da UERN é compromisso da nossa gestão. O concurso e plano de cargos e carreiras é um desafio, considerando os limites orçamentários do Governo. Mas os investimentos são necessários para a universidade. Temos um perfil desenvolvimentista e nossa prioridade é a educação. Fico orgulhosa em ver a universidade integrada com o Governo e juntos vamos avançar”, destacou Fátima Bezerra.

A autonomia financeira da UERN depende da aprovação de um projeto de lei. Assim a universidade passaria a receber todos os meses um duodécimo para cobrir suas despesas, a exemplo do que acontece com poderes e outros órgãos de Estado. Um grupo de trabalho será montado para avaliar as medidas necessárias para efetivar a medida.

A reitora em Exercício da UERN explanou sobre a importância dos investimentos para a universidade. “Desde 2013 trabalhamos com o processo da autonomia financeira. São demandas reprimidas, contudo necessárias para avançar na qualidade dos serviços que prestamos. Estamos dialogando cotidianamente com o Governo sobre todas as pautas apresentadas”, disse a professora Fátima Raquel Rosado.

Participaram também da reunião o vice-governador, Antenor Roberto, os secretários Aldemir Freire (Planejamento e Finanças) e Socorro Batista (adjunta do Gabinete Civil), a chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Ana Morais, o pró-reitor Esdras Marchezan, a chefe de gabinete Cecília Maia e a assessora de Infraestrutura da UERN Bruna Medeiros.