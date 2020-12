Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre por complicações de COVID-19

Nesta segunda-feira, 14, o cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista da Banda Roupa Nova, faleceu aos 68 anos. O músico estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’or, Zona Sul do Rio de Janeiro, para se recuperar de complicações do COVID-19.

A informação da morte foi confirmada pela assessoria da banda e pela unidade de saúde, que não tem autorização para divulgar mais detalhes sobre a situação. A assessoria do Roupa Nova informou que Paulinho não estava mais infectado, mas que o vírus complicou outros fatores.

O artista foi diagnosticado com o novo coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medusa óssea realizado em setembro para o tratamento de um linfoma. Em novembro, precisou ser internado novamente, desta vez com COVID-19. Além de uma carreira bem sucedida, Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelado no programa SuperStar (TV Globo), e a cantora Twigg.