Paulinho evita falar sobre escolha entre Rogério e Allyson em 2026

Liderança política do União Brasil, o prefeito da capital do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire (UB), não quer ter que definir, ou pelo menos opinar, sobre o nome ideal para representar a direita no Rio Grande do Norte na disputa estadual do próximo ano.

Para ele, agora não é o momento. O prefeito de Natal evitou responder sobre o assunto eleição de 2026, durante o lançamento da programação do São João de Natal, que aconteceu nesta terça-feira (06), na Fundação Capitania das Artes.

O posicionamento, para Paulinho Freire, o coloca entre o prefeito da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Allyson Bezerra, filiado ao mesmo União Brasil de Paulinho, e o parceiro político, senador Rogério Marinho (PL), com quem tem acordos para a eleição do próximo ano.

No primeiro dia de 2025, durante a posse como prefeito de Natal, Paulinho deixou claro ao Diário do RN o que já se sabia desde a eleição: “Tenho acordo com Rogério Marinho para 2026”, sem maiores detalhes.

A parceria firmada para a eleição do ano que vem se apresenta como conseqüência da união de forças formada em torno de Paulinho – e que garantiu a virada histórica do seu nome sobre os demais adversários – e que se pretende manter para 2026, como projeto da direita para ocupar o Executivo Estadual. Marinho já se colocou como pré-candidato ao Governo.

Entretanto, a própria direita sabe que eleitoralmente existe um outro nome com mais viabilidade eleitoral do que o líder da oposição no Senado. Allyson Bezerra conseguiu firmar imagem de bom gestor junto à opinião pública, foi reeleito no segundo maior colégio eleitoral do Estado com quase 80% dos votos, foi escolha de mais de 100 mil eleitores. Para 2026, essa marca já lhe garante número expressivo como pontapé inicial caso consiga viabilizar candidatura ao Executivo estadual.

Apesar de filiado ao mesmo partido que Paulinho Freire – o União Brasil de José Agripino, o prefeito de Mossoró não é unânime dentro do grupo da oposição no Estado. Tem desavenças com Styvenson Valentim (PSDB), que também é nome forte para a disputa, rompeu com Marinho antes da campanha eleitoral municipal e, além disso, não tem qualquer relação com Álvaro Dias (Republicanos), que também se coloca como possibilidade da direita na disputa ao Governo do Estado.

Rogério, um dos estrategistas da oposição, apesar das divergências, não descarta Allyson entre prováveis nomes da direita à disputa, conforme expõe em entrevistas. O contexto nacional e outros fatores ainda devem definir se o parceiro de Paulinho Freire vai mesmo levar à frente o projeto de ser o candidato ao Governo do grupo. Diante das incertezas, Paulinho Freire prefere não tomar partido, por enquanto.