Pau dos Ferros: Rodovia tem primeiro trecho de obras iniciado

A governadora Fátima Bezerra abriu a agenda administrativa na região de Pau dos Ferros, nesta quarta-feira (29), com uma visita de inspeção às obras de pavimentação da RN-177, principal via da malha rodoviária do Alto Oeste. O trecho em obras, que interliga os dois municípios mais populosos da região, fica na rota do comércio e do turismo e da integração entre o Rio Grande do Norte e o sertão cearense.

O trecho de 41 quilômetros é o primeiro de um total de cinco da RN-177 que receberão melhorias do pavimento e também da sinalização, na primeira fase do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais.

Os outros quatro são os que vão de Viçosa a Portalegre; São Miguel a Coronel João Pessoa; Francisco Dantas a Pau dos Ferros, e o de Rodolfo Fernandes até o entroncamento com a BR-405. Também faz parte do Lote 1, o trecho de Marcelino Vieira a Alexandria, se estendendo até a divisa com a Paraíba. Ao todo, são 115 quilômetros sob jurisdição do Distrito Rodoviário de Pau dos Ferros.

“Máquinas na pista, a exemplo do que está ocorrendo nos trechos das rodovias que visitamos em Mossoró (RN-117) e em Baraúna (RN-015), para que os serviços sejam concluídos no tempo previsto. Não existe nada mais gratificante do que andar em uma estrada com segurança e conforto. Essas estradas são muito importantes para o desenvolvimento de suas regiões”, disse a governadora.

Fátima explicou que os trechos rodoviários não beneficiados nesta primeira etapa do plano de recuperação estão inseridos no programa de manutenção do DER, enquanto o governo do RN trabalha para consolidar a liberação da segunda parcela do empréstimo firmado no Plano de Equilíbrio Fiscal.

Pau dos Ferros tem 30.479 habitantes e uma atividade comercial pujante. É também um polo do saber, contando com campi do Instituto Federal (IFRN); Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa); Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e de uma faculdade privada; além do Hospital Regional Cleodon Carlos de Almeida, referência no atendimento de urgência e emergência no Alto Oeste.

São Miguel, onde está sendo construída uma unidade do IERN – Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação -, tem 23.537 habitantes. É o maior produtor de fava do Brasil. Na área ficam cerca de 4 mil pequenas propriedades rurais.

O investimento do Governo do RN na recuperação de estradas no Oeste Potiguar, incluindo os trechos de Mossoró e de Baraúna, visitados ontem pela governadora, é de aproximadamente R$ 135 milhões, recursos próprios, oriundos de empréstimo feito no processo de adesão do Rio Grande do Norte ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

A prefeita Marianna Almeida, de Pau dos Ferros, ressaltou a importância da rodovia para o desenvolvimento regional. “Com a sensibilidade da governadora, as obras estão começando. Bom ver as máquinas passando de um lado para outro e saber que esse trecho será totalmente recuperado para receber turistas, fomentar a economia dos municípios.”

6° DISTRITO (PAU DOS FERROS)

Trechos rodoviários – Lote 1

RN-079 – Entroncamento BR-405/Marcelino Vieira/ Alexandria/Divisa RN-PB – 38,0 km

RN-177 – Rodolfo Fernandes/Entr. BR-405 – 11,0 km

RN-177 – Viçosa/Portalegre – 8,0 km

RN-177 – Francisco Dantas/ Entroncamento BR-226 (Pau dos Ferros) – 8,0 km

RN-177 – Pau Ferros/Encanto/São Miguel – 41,0 km

RN-177 – São Miguel/Coronel João Pessoa – 9,00 km

Total do Distrito: 115,0 km

TOTAL DO LOTE 1: 210,5 km