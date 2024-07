Pau dos Ferros: Justiça mantém intervenção em associação que presta assistência médica e social

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, ratificou uma decisão judicial de primeira instância que manteve intervenção judicial em uma associação beneficente que presta assistência médica e social à população com deficiência no Município de Pau dos Ferros. Também foi mantida a determinação de migração do Município de Pau dos Ferros e do Estado do Rio Grande do Norte para figurarem como autores da Ação Civil Pública que trata sobre o tema.