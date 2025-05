PAS Nordeste vai impulsionar agricultura familiar no RN

Com foco na promoção da agricultura familiar, segurança alimentar e enfrentamento às mudanças climáticas, o Programa PAS Nordeste – Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis – foi lançado oficialmente nesta terça-feira (20) no Rio Grande do Norte. O estado é o segundo da região a receber o programa, após a Bahia, consolidando a retomada da política de desenvolvimento territorial no Semiárido nordestino.

A cerimônia contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, que destacou o compromisso de seu governo com a inclusão produtiva e a valorização do campo potiguar: “Estamos reafirmando nosso pacto com a agricultura familiar por meio de programas estruturantes como o PAS, Gente do Campo, Mulher de Fibra e ações voltadas à juventude, à mecanização e à agroecologia. Com parcerias sólidas, seguimos transformando o rural em um lugar de dignidade e futuro.”