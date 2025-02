Parte de teto do Hospital Santa Catarina desaba em Natal

Na madrugada desta sexta-feira (07), parte do teto do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, popularmente conhecido como Santa Catarina, desabou em um corredor da unidade de saúde localizada na Zona Norte de Natal.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap), responsável pela gestão do hospital, a queda do forro de gesso ocorreu em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região e ninguém foi atingido pelo incidente.

O corredor dá acesso a locais como centro cirúgico, UTI e sala de material. “A gestão da unidade fará a recolocação do gesso em breve”, informou a pasta.

Trabalhadores da unidade, que optaram por não se identificar, relataram que já haviam notado sinais de infiltração nos dias anteriores ao desabamento. Eles disseram que houve um grande barulho quando o gesso caiu, mas ninguém de fato foi atingido.

Com informações do g1 RN