Partage Shopping será um ponto de vacinação infantil

Até o dia 06 de fevereiro, os pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos poderão vacinar seus filhos contra a covid-19 no Partage Shopping Mossoró. O local já vem sendo utilizado como ponto extra de vacinação desde o mês de dezembro e, agora, amplia a disponibilidade das vacinas para a população.

Para ter acesso ao imunizante, a população pode se dirigir com as crianças na segunda porta de acesso ao empreendimento. Para a ação, o shopping cedeu mais uma loja localizada nas proximidades das Americanas (segunda portaria), visando uma melhor distribuição das equipes de saúde e maior comodidade para pais e filhos.

A vacinação infantil acontecerá das 10h às 18h de segunda a sábado e das 11h às 18h aos domingos. As crianças ainda poderão conferir uma programação divertida preparada pelo shopping no sábado com oficinas, palhaços e distribuição de balões. Todas as crianças vacinadas receberão um certificado de coragem para motivar os pequenos que receberem sua primeira dose.

É preciso levar a caderneta de vacinação da criança, documentos de identidade ou certidão de nascimento da criança com cópia e o CPF do responsável que fez o cadastro no site RN+Vacinas com cópia.

Os dias de vacinação para o público em geral, para tomar a segunda dose ou dose de reforço também foram ampliados: agora a equipe de vacinação se instala no Partage Shopping Mossoró, das 10h às 18h de segunda a sábado e das 11h às 18h aos domingos.

Faculdade de Enfermagem da Uern também é ponto de vacinação para crianças

A Faculdade de Enfermagem da Uern, em Mossoró, continua vacinando crianças e adultos contra a Covid-19. O atendimento está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Todas as pessoas com mais de 5 anos de idade podem ser vacinadas contra a Covid-19 e os adultos que tiveram a segunda dose aplicada há pelo menos quatro meses já podem receber a dose de reforço.

É obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoa Física (CPF), e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), para receber qualquer dose da vacina. A coordenação da vacinação orienta que as pessoas realizem o cadastro no RN + Vacina antes de se dirigir à Faen.

Para a segunda dose ou dose adicional, é indicado levar a carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.