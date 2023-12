Partage Mossoró divulga funcionamento em datas especiais de dezembro

O Partage Shopping Mossoró terá horários de funcionamento diferenciados ao longo deste mês de dezembro, que inclui o feriado da padroeira de Mossoró, 13/12, festividades de fim de ano como Natal, Ano Novo e o único fechamento total do shopping no dia 01 de janeiro de 2024, como no calendário abaixo. Para saber todos os detalhes e quais horários de funcionamento de lojas, cinemas e entretenimento, basta acessar as redes sociais do Partage Mossoró, @partagemossoro ou ainda através do site: www.partagemossoro.com.br.