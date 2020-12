Parlamentar do Ano será escolhido na próxima terça-feira

A eleição do Parlamentar do Ano pelos profissionais da imprensa do RN vai acontecer na próxima terça-feira (8). Estão aptos a votar os jornalistas credenciados pelo Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e que fazem cobertura regularmente as atividades da Casa Legislativa. A premiação ocorre desde 1982 e elege o parlamentar com atuação destacada ao longo do ano. O primeiro deputado eleito foi Roberto Furtado que era do PMDB.

Este ano, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ao invés da sede do Comitê, a eleição ocorrerá no 2º andar do Legislativo Potiguar, no espaço aonde funcionou o restaurante. A área é ampla e ventilada pois estará com as janelas abertas. A entrada dos eleitores credenciados será pelo acesso lateral, em frene a Prefeitura Municipal de Natal (rua Ulisses Caldas), com todas as medidas de biossegurança adotadas pelo Legislativo Potiguar, quanto retomou as atividades de modo híbrido. Há medição de temperatura, entrevista com profissionais de saúde e aplicação de álcool em gel nas mãos.

No ano passado, os jornalistas que acompanham as atividades parlamentares elegeram como Parlamentar do Ano o deputado estadual Gustavo Carvalho (PSDB). Ele obteve 21 dos 36 votos dos jornalistas credenciados. Na ocasião, Gustavo Carvalho disse que gostaria de dividir a indicação com todos os deputados, todas as diretorias, os servidores, porque foi um ano diferente. “A Assembleia Legislativa teve muitas vitórias em 2019, recebendo o Prêmio Nacional de Gestão, conferido pela Unale. Este prêmio mudou nosso cenário. Isto foi percebido nos corredores da nossa Casa, com os nossos servidores demonstrando uma autoestima diferente quanto ao Poder Legislativo. Nós recebemos, em 2019, nove novos colegas deputados estaduais. Eu sei que a maioria deles já tinha a experiência política, mas eu me impressionei como chegaram com sangue novo, com energia nova e dando ao Poder Legislativo essa capacidade de se reoxigenar”, discursou o deputado, ao ser agraciado.