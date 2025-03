Parceria entre Uern e EBC avança para instalação de rádio e TV universitárias

Na tarde desta quinta-feira, 13, foi realizada uma reunião entre integrantes da gestão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e o novo Gerente Executivo de Planejamento e Rede Nacional de Comunicação Pública da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Davi Morais.

Na pauta o avanço da implantação da rádio e TV universitária da Uern.

O professor Dr. Fabiano Morais, diretor da Uern TV, explicou que as tratativas para a parceria foram feitas ao longo do ano passado para a implantação do canal de rádio e TV, após a assinatura do acordo em 2023. “O ano de 2024 foi uma parte importante para a gente abrir licitação para poder comprar equipamentos, definir o local onde vai ser a rádio e a TV, que vai ser no Campus Central, num processo integrado”, disse. “E agora, com essa visita da EBC, a gente vai adiantar o processo para justamente instalar esse transmissor que está sendo cedido pela EBC para a Uern”, complementou.

Davi explicou que está em Mossoró para avançar nas tratativas para a implantação da TV no canal 21 da EBC. “Além da TV Brasil, a Uern TV em Mossoró terá multiprogramação com destaque para o canal GOV, Canal Educação e Canal Saúde”, explicou.

Ele disse ainda que há uma emenda de relatoria para o MCOM que destinou esse recurso para a EBC para a implantação de canais públicos. “A gente está avançando com essa etapa, onde virá um recurso dessa emenda para a instalação de um canal aqui em Mossoró”, complementa.

O plano é instalar o transmissor ainda em 2025, com a Uern sendo retransmissora do canal da TV Brasil em Mossoró.