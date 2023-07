Parceria entre Prefeitura e Senai oferta 80 vagas para curso de manutenção em sistemas de ar-condicionado

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está ofertando gratuitamente 80 vagas para o curso de “Boas práticas de manutenção em sistemas de ar-condicionado split e janela”, com carga horária de 32 horas/aula.

A finalidade do curso é proporcionar conhecimentos teórico-prático acerca do ciclo de refrigeração do condicionador de ar mini split e de janela; conhecimentos técnicos para desenvolver boas práticas de manutenção para redução de vazamentos e emissões de fluidos durante a instalação, operação e reparo do ar-condicionado mini split e de janela; ofertar aos participantes conhecimentos sobre técnicas de detecção e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante em condicionador de ar mini split e de janela.

Poderão participar do curso todas as pessoas que já desenvolvem alguma atividade de refrigeração por no mínimo 3 anos de experiência na área e tenham interesse em aprofundar os conhecimentos, assim como praticar técnicas de refrigeração de ar-condicionado split e de janela.

A previsão é formar uma turma em dois finais de semana, sábado e domingo com 8h por dia. Outra turma no horário vespertino das 13h às 17h e mais três turmas no período noturno das 19h às 22h.

As inscrições já estão sendo realizadas na Sedint no setor de empregabilidade entre o horário das 7h às 17h, de segunda a sexta. Os interessados devem apresentar algum documento que comprove participação em atividades na área ou assinar uma autodeclaração da experiência, levar cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência.

A previsão é que o curso tenha início após o preenchimento das vagas, nos laboratórios de refrigeração do Senai. Para mais informações, os interessados devem ligar para os seguintes telefones: 3315-5223 / 3315-4812 / 3315-4816.