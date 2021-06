Parceria entre Emater, Funcitern e Uern oferece formação continuada para profissionais do campo

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER/RN), em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (FUNCITERN) e a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), fará o lançamento oficial do Programa Estadual de Formação e Qualificação Profissional para a Vida no Campo – Programa Gente Do Campo – territorial Mossoró e Assú – nesta sexta-feira, 18. O evento será às 9h, na Reitoria da Uern, com transmissão via YouTube, nos canais da Sedraf e Emater.

O projeto divulgou nesta segunda-feira o Edital para a realização de processo seletivo simplificado destinado à seleção de participantes para o Programa. Serão selecionados profissionais técnicos de nível médio ou superior para cursarem pela Uern graduação ou especialização, respectivamente, e desenvolverem projetos de pesquisa e extensão universitárias no âmbito das atividades-fins e atividades-meios da Emater-RN.

Serão disponibilizadas 125 bolsas, sendo 81 para profissionais com formação de nível médio e 44 para aqueles/as com formação de nível superior. O valor mensal da bolsa para o nível médio será de R$ 1.200 e para o nível superior de R$ 2 mil.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via Internet, na área do candidato, através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado na página da Funcitern. As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 26 de junho.

O Programa Gente do Campo tem como objetivo promover a formação continuada e multidisciplinar, para profissionais das ciências agrárias e outras áreas, correlatas com as necessidades e potencialidades das populações do campo.

Confira o edital no link abaixo:

http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/06/EDITAL-01-2021-GENTO-DO-CAMPO.pdf