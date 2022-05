Parceria com prefeituras promove o projeto Vivência no SUS/RN

Com o objetivo de propiciar aos estudantes universitários na área da saúde a oportunidade de vivenciar de perto a realidade do SUS do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) desenvolve o projeto VER-SUS Potiguar.

As inscrições do projeto encerram na próxima segunda-feira, 16 de maio, e os interessados podem acessar a plataforma de seleção da Sesap para realizar o processo de inscrição. A versão deste ano, é a primeira do Brasil com financiamento estadual.

Neste ano, o projeto é realizado em parceria com os municípios de Mossoró, Santa Cruz e Caicó, a fim de permitir aos alunos realizar estágios de vivência nesses locais, valorizando o aspecto da interiorização e conhecimento das peculiaridades regionais de cada território.

As experiências não se resumem a visitas aos serviços de saúde, buscando a conexão dos participantes, por meio do elo entre a realidade local, cultura e experiências exitosas no SUS, que se diferenciam em cada regional de saúde.

Dessa forma, as vivências totalizarão uma carga horária de 108 horas e, além das visitas, irão abranger o estudo sobre as diretrizes da organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), considerando os pontos de atenção à saúde, sistemas de apoio, logística e gestão das redes. Inclusive, os municípios participantes são referências regionais em pontos de atenção das RAS.

A proposta do VER-SUS, pensada em conjunto com a Associação da Rede Unida, baseia-se na perspectiva da educação ativa e multiprofissional. “O projeto pretende estimular a formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e diretrizes do sistema e que se entendam como atores sociais, agentes políticos, capazes de promover transformações”, explicou a Larissa é Subcoordenadora da Gestão da Educação na Saúde, Larissa Araújo.

A realização da edição 2022 do projeto contará com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, Faculdade de Ciências da Saúde (FACISA/UFRN), Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM/UFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Secretaria Municipal de Saúde de Caicó e Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró.