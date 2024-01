Parceria Brasil-China para mecanização da agricultura familiar será iniciada no próximo dia 25, em Apodi

Coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar (CTAF), o secretário Alexandre Lima, titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf/RN), reuniu-se virtualmente na manhã desta terça-feira (09) com gestores e gestoras das pastas de agricultura do Nordeste, para tratar da Parceria Brasil-China para mecanização da agricultura familiar.

A iniciativa, fruto de um memorando de entendimentos firmado entre o Consórcio Nordeste, a Universidade Agrícola da China (CAU) e outros entes, como o Instituto Internacional Para Cooperação Popular (IPAC – BAOBAB), visa potencializar a produção de alimentos saudáveis na região Nordeste por meio da mecanização agrícola adaptada à realidade da agricultura familiar.

A programação desta etapa da Parceria Brasil-China está prevista para o período de 25 de janeiro a 02 de fevereiro, com seminários, formações para uso das máquinas e lançamento do campo de testagem, no município de Apodi (RN). “Estamos na expectativa de receber um lote com mais de 30 máquinas que serão testadas no Rio Grande do Norte e depois seguem para os estados da Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão”, disse Alexandre Lima.

Ainda segundo o secretário, a mecanização da agricultura familiar vai ajudar a fixar a família agricultora no campo, além de possibilitar a inserção de mulheres e jovens no trabalho laboral. Na ocasião, o gestor estava acompanhado do secretário de programas do Consórcio Nordeste, Pedro Lima, da chefe de gabinete Cláudia Suassuna e do coordenador do Departamento de ATER, ambos da Sedraf/RN.