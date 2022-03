Paralisação de poço afeta abastecimento em seis bairros de Mossoró

Um problema elétrico está afetando o abastecimento de água em seis bairros de Mossoró. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o poço 30 está temporariamente parado devido a uma baixa de tensão elétrica. Essa baixa na tensão pode ocasionar problemas no equipamento, além de descargas elétricas.

Os bairros afetados pelo problema são o Itapetinga, que está com o abastecimento totalmente suspenso, o Aeroporto 2 (Quixabeirinha), parte do Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém. Nestes últimos bairros, o abastecimento foi reduzido, por isso, os consumidores precisam evitar o desperdício de água.

A Caern enviou um comunicado à imprensa informando que já entrou em contato com a concessionária de energia elétrica para que o problema seja resolvido o quanto antes. A companhia informou também que, com a resolução do problema, os consumidores devem aguardar até 48 horas para que o abastecimento seja completamente normalizado.

“A concessionária de energia elétrica já foi acionada para as providências cabíveis. Assim que o fornecimento elétrico for regularizado, o poço será religado, com normalização da distribuição de água em até 48h”, informou a companhia responsável pelo abastecimento de água em Mossoró e em todo o Rio Grande do Norte.